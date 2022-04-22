Австралия ввела санкции в отношении 140 российских сенаторов

Более 140 членов Совета Федерации попали в австралийский санкционный список, сообщает в пятницу австралийское агентство ААР. "Австралия ввела санкции и запрет на поездки в отношении более 140 российских сенаторов", - информирует агентство. Ранее в апреле аналогичные ограничительные меры были приняты со стороны США и Великобритании, отмечает агентство.

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