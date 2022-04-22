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СНГ 22.04.2022 10:01

Австралия ввела санкции в отношении 140 российских сенаторов

Более 140 членов Совета Федерации попали в австралийский санкционный список, сообщает в пятницу австралийское агентство ААР.

"Австралия ввела санкции и запрет на поездки в отношении более 140 российских сенаторов", - информирует агентство.

Ранее в апреле аналогичные ограничительные меры были приняты со стороны США и Великобритании, отмечает агентство.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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