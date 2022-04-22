Запрет на импорт в ЕС российской нефти возможен в ближайшие недели - Ле Мэр

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в перечень санкций ЕС в отношении РФ в ближайшее время могут включить импорт на российскую нефть.

Отвечая в пятницу в эфире радиостанции RMC на вопрос о сроках возможного решения по такой санкции, министр сказал, что это будет "в ближайшие недели".

Министр пояснил, что для решения необходимо согласие 27 государств-членов ЕС, которого пока нет, поскольку существуют возражения и справедливые обеспокоенности по этому поводу, но запрет на импорт российской нефти в Евросоюзе рассматривается.

Ле Мэр добавил, что надо найти альтернативы, чтобы не получить скачка цен на топливо для потребителей.

Министр напомнил при этом, что французский президент Эмманюэль Макрон неоднократно говорил о необходимости усиления санкций против России за счет прекращения импорта угля и нефти.

"Он не предлагал газ, потому что известно, что для ряда европейских стран это означало бы остановку всей экономической и социальной деятельности. А с углем это уже осуществлено. Сегодня на столе запрет на импорт нефти из России", - отметил Ле Мэр.