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Дальнее зарубежье 22.04.2022 13:18

Макрон сохраняет шансы победить на выборах, но отрыв от Ле Пен невелик - опрос

Существенных изменений в рейтингах после предвыборных дебатов между действующим президентом Франции Эмманюэлем Макроном и кандидатом от националистического "Национального объединения" Марин Ле Пен не произошло, у них гипотетически 53% и 47% предполагаемых голосов избирателей.

Такие данные приводит в пятницу телеканал BFMTV на основе опроса института изучения общественного мнения Odoxa-Mascaret перед вторым туром президентских выборов 24 апреля. "Два кандидата идут ноздря в ноздрю", - говорится в сообщении телеканала.

По мнению руководителя института Гаэля Слимана, это объясняется тем, что меньшее, чем ожидалось, число избирателей, голосовавших за левых кандидатов в первом туре, решило отдать голоса Макрону.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ, РЕЙТИНГИ


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