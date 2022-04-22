Макрон сохраняет шансы победить на выборах, но отрыв от Ле Пен невелик - опрос

Существенных изменений в рейтингах после предвыборных дебатов между действующим президентом Франции Эмманюэлем Макроном и кандидатом от националистического "Национального объединения" Марин Ле Пен не произошло, у них гипотетически 53% и 47% предполагаемых голосов избирателей.

Такие данные приводит в пятницу телеканал BFMTV на основе опроса института изучения общественного мнения Odoxa-Mascaret перед вторым туром президентских выборов 24 апреля. "Два кандидата идут ноздря в ноздрю", - говорится в сообщении телеканала.

По мнению руководителя института Гаэля Слимана, это объясняется тем, что меньшее, чем ожидалось, число избирателей, голосовавших за левых кандидатов в первом туре, решило отдать голоса Макрону.