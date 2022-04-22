Запрет на экспорт белорусских удобрений вызвал рост мировых цен на продовольствие - постпредство республики при ООН

Советник постоянного представительства Белоруссии при ООН Игорь Пилипенко заявил, что введенный многими странами запрет на экспорт белорусских калийных удобрений привел к повышению стоимости продуктов питания по всему миру, что способствует глобальному распространению голода, сообщает госагентство БелТА.

"Односторонние принудительные меры, наложенные на экспорт белорусских товаров в связи с конфликтом в Украине, в особенности на калийные удобрения, уже привели к повышению мировых цен как на удобрения, так и на продукты питания, что еще больше способствовало глобальному распространению голода", - сказал Пилипенко на заседании по формуле Аррии "Конфликт и голод" Совбеза ООН.

Советник постпредства отметил, что Белоруссия со своей стороны всегда вносила значительный вклад в глобальную продовольственную безопасность, экспортируя сельскохозяйственную и пищевую продукцию, сельскохозяйственную технику и технологии, калийные и комплексные удобрения в более чем 100 стран мира.

Дипломат добавил, что полный эффект от санкций в отношении Белоруссии еще в полной мере не проявился, подчеркнув, что по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Всемирной продовольственной программы, нехватка удобрений приведет к снижению урожайности сельскохозяйственных культур не менее чем на 50%.

Белоруссия поддерживает призыв генерального секретаря ООН держать рынки продовольствия открытыми и снимать торговые ограничения и запреты на экспорт для поддержания международной торговли продовольствием и удобрениями, а также внутреннего и мирового спроса, заверил Пилипенко.

"Несмотря на введенные незаконные и злонамеренные ограничительные меры, Беларусь продолжит вносить свой вклад в обеспечение международной продовольственной безопасности и будет делать все необходимое для мирного урегулирования конфликта в Украине", - резюмировал он.