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СНГ 22.04.2022 12:38

Армия РФ планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым

Российская армия во время начавшейся на этой неделе второй фазы действий в Украине планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым, сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

"С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", - сказал Миннекаев в пятницу на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области в пятницу.

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