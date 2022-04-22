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Дальнее зарубежье 22.04.2022 13:07

В Иерусалиме произошли столкновения между палестинскими радикалами и полицией

Столкновения сотен радикально настроенных палестинцев с израильской полицией произошли после утренней пятничной молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает в пятницу The Jerusalem Post.

По сообщению полицейских, сама молитва прошла спокойно, однако затем люди, в том числе и с закрытыми лицами, атаковали полицейских, забрасывая их камнями и пиротехникой. У некоторых в руках были флаги группировки "ХАМАС".

По свидетельствам полицейских, участников беспорядков пытались утихомирить сами верующие.

"Мы продолжим решительные действия против бунтовщиков, учиняющих беспорядки, и поддерживать общественную безопасность", - отметили в полиции.

К настоящему времени на Храмовой горе вновь спокойно, полиция покинула места, где произошли беспорядки.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИЕРУСАЛИМ, СТОЛКНОВЕНИЯ


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