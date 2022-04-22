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Внешняя политика 22.04.2022 12:50

Азербайджан и Армения должны начать конкретные переговоры по мирному договору, он будет подписан только на основе 5 базовых принципов, предложенных Баку - Алиев

Азербайджан и Армения в ближайшее время должны приступить к конкретным переговорам над мирным соглашением, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы намерены вести переговоры по мирному соглашению с Арменией только на базе пяти предложенных нами базовых принципов. В настоящее время министерства иностранных дел двух стран занимаются формированием рабочих групп. Считаю, что в ближайшее время надо приступить к конкретным переговорам и не следует слишком долго вести эти переговоры, поскольку мирный договор будет подписан только на базе пяти базовых принципов. Текст соглашения может быть подготовлен в скором времени и подписан", - сказал Алиев в пятницу, выступая на V Съезде азербайджанцев мира, проходящем в городе Шуша (Карабахский регион страны).

По его словам, таким образом, между Азербайджаном и Арменией могут быть налажены связи, в том числе дипломатические.

Президент Алиев также заявил, что Армения должна официально признать территориальную целостность Азербайджана и отсутствие к Азербайджану территориальных претензий.

«Армения должна официально признать территориальную целостность Азербайджана, а также то, что не имеет к Азербайджану каких-либо территориальных претензий, и не будет иметь их и в будущем. Думаю, что это важный аспект для пост конфликтного периода. (…) Своим предложением (подписания мирного договора –ИФ) мы еще раз демонстрируем свои добрые намерения и дальновидность. И реваншистские силы, иногда поднимающие голову в Армении, должны знать, что для Армении это единственный выход, можно сказать – единственный шанс. Если они его отвергнут, то и мы не будем признавать территориальную целостность Армении, объявим об этом официально», - подчеркнул Алиев.

Президент добавил, что, учитывая итоги второй Карабахской войны, армянская сторона должна понимать «к чему это может привести».

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, МИР


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