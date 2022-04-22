Азербайджан и Армения должны начать конкретные переговоры по мирному договору, он будет подписан только на основе 5 базовых принципов, предложенных Баку - Алиев

Азербайджан и Армения в ближайшее время должны приступить к конкретным переговорам над мирным соглашением, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы намерены вести переговоры по мирному соглашению с Арменией только на базе пяти предложенных нами базовых принципов. В настоящее время министерства иностранных дел двух стран занимаются формированием рабочих групп. Считаю, что в ближайшее время надо приступить к конкретным переговорам и не следует слишком долго вести эти переговоры, поскольку мирный договор будет подписан только на базе пяти базовых принципов. Текст соглашения может быть подготовлен в скором времени и подписан", - сказал Алиев в пятницу, выступая на V Съезде азербайджанцев мира, проходящем в городе Шуша (Карабахский регион страны).
По его словам, таким образом, между Азербайджаном и Арменией могут быть налажены связи, в том числе дипломатические.
Президент Алиев также заявил, что Армения должна официально признать территориальную целостность Азербайджана и отсутствие к Азербайджану территориальных претензий.
«Армения должна официально признать территориальную целостность Азербайджана, а также то, что не имеет к Азербайджану каких-либо территориальных претензий, и не будет иметь их и в будущем. Думаю, что это важный аспект для пост конфликтного периода. (…) Своим предложением (подписания мирного договора –ИФ) мы еще раз демонстрируем свои добрые намерения и дальновидность. И реваншистские силы, иногда поднимающие голову в Армении, должны знать, что для Армении это единственный выход, можно сказать – единственный шанс. Если они его отвергнут, то и мы не будем признавать территориальную целостность Армении, объявим об этом официально», - подчеркнул Алиев.
Президент добавил, что, учитывая итоги второй Карабахской войны, армянская сторона должна понимать «к чему это может привести».
Н.Аббасова
Morgan Stanley повысил прогнозы цен на нефть из-за ожидаемого дефицита на рынке
Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане в I квартале снизился до 3,8% - ЦБ
Шольц заявил, что Германия не может позволить себе газового эмбарго
В Азербайджане с 1 мая отменяется масочный режим из-за COVID-19
ЦБ в июне введет в обращение в Азербайджане купюру достоинством в 10 манат нового дизайна
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приближается к 508 млн - университет Хопкинса
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
В Восточном Зангезуре и Карабахе строится 9 водохранилищ
Франция выдала международный ордер на арест Карлоса Гона
Лондон и Дели договорились установить новое партнерство в области обороны и безопасности - Джонсон
Правительство талибов поручило генпрокурору заняться экстрадицией афганских заключенных из Ирана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Команда SPE BHOS Бакинской высшей школы нефти будет представлять Азербайджан в США
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Университеты США предоставили троим студентам Бакинской высшей школы нефти докторские стипендии на сумму более 100 тысяч долларов
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ