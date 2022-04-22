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СНГ 22.04.2022 13:12

РФ останется под санкциями, если не будет мирного соглашения по Украине - канцлер ФРГ

Мир, не закрепленный соответствующим соглашением, не освободит Россию от международных санкций, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Россия находится в очень сложных условиях, санкции наносят серьезный ущерб российской экономике", - заявил Шольц в интервью Spiegel.

"Холодный мир", который не закреплен договоренностью, не освободит Россию от санкций", - добавил канцлер.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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