Алиев: «Мы воевали не только против Армении, международного армянства, мы воевали против покровителей Армении и в этой войне одержали победу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что хотел решить карабахский конфликт мирным путем, но мирные переговоры зашли в тупик в 2019 году после заявлений и действий нового руководства Армении.
«Я действительно хотел решить вопрос мирным путем, а не военным. Считал возможным решение вопроса мирным путем, так как нормы и принципы международного права защищали нашу страну. Международные ведущие организации, поддерживая справедливую позицию Азербайджана, приняли резолюции на основе права и справедливости. Оккупационная политика Армении уже ни для кого на мировой арене не оставалась секретом», - сказал Алиев на V Съезде азербайджанцев мира в городе Шуша (Карабахский регион Азербайджана).
Алиев добавил, что считал, что руководство Армении, наконец, поймет, что у Еревана нет никаких ресурсов для конкуренции с Баку: ни политических, ни экономических, ни человеческих. Тем более баланс сил менялся в пользу Азербайджана.
«Я считал, что в Армении, наконец, поймут, что невозможно в 21 веке держать под оккупацией большую территорию другой страны. Но, к сожалению, и армянское руководство, в тоже время международное сообщество, организации были иного мнения. Но продолжавшиеся почти 30 лет переговоры говорили о том, что они направлены на то чтобы увековечить оккупацию, завуалировать оккупационную политику Армении, а также преследует цель принудить нас смириться с плачевной ситуацией. Но мы никогда не могли с этим смириться», - отметил он.
Алиев подчеркнул, что с 2019 года мирные переговоры с Арменией были приостановлены, после смены власти в этой стране. «С 2019 года новые власти в Армении стали выступать с абсурдными заявлениями, что фактически привело к концу переговоров. Например, «Карабах – это Армения и точка». После такого заявления было бесполезно говорить о каких-либо переговорах. Но руководство Армении пошло еще дальше, стало угрожать нам новой войной за новые территории, угрожали нам новой оккупацией (…)», - отметил он.
Президент добавил: «Мы (осенью 2020 года – ИФ) воевали не только против Армении, международного армянства, мы воевали против покровителей Армении и в этой войне одержали победу. Поэтому победа в этой войне имеет очень большее значение».
При этом он подчеркнул, что постконфликтные реалии приняты всем международным сообщество и на повестке дня стоит вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Х.Насирзаде
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