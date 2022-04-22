Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8438 RUR   0.021 GBR   2.2145 TRY   0.1156

Цена на нефть

21.04 $/bbl +/- WTI 103.79 +1.60 Brent 108.33 +1.53

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 22.04.2022 13:28

Алиев: «Мы воевали не только против Армении, международного армянства, мы воевали против покровителей Армении и в этой войне одержали победу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что хотел решить карабахский конфликт мирным путем, но мирные переговоры зашли в тупик в 2019 году после заявлений и действий нового руководства Армении.

«Я действительно хотел решить вопрос мирным путем, а не военным. Считал возможным решение вопроса мирным путем, так как нормы и принципы международного права защищали нашу страну. Международные ведущие организации, поддерживая справедливую позицию Азербайджана, приняли резолюции на основе права и справедливости. Оккупационная политика Армении уже ни для кого на мировой арене не оставалась секретом», - сказал Алиев на V Съезде азербайджанцев мира в городе Шуша (Карабахский регион Азербайджана).

Алиев добавил, что считал, что руководство Армении, наконец, поймет, что у Еревана нет никаких ресурсов для конкуренции с Баку: ни политических, ни экономических, ни человеческих. Тем более баланс сил менялся в пользу Азербайджана.

«Я считал, что в Армении, наконец, поймут, что невозможно в 21 веке держать под оккупацией большую территорию другой страны. Но, к сожалению, и армянское руководство, в тоже время международное сообщество, организации были иного мнения. Но продолжавшиеся почти 30 лет переговоры говорили о том, что они направлены на то чтобы увековечить оккупацию, завуалировать оккупационную политику Армении, а также преследует цель принудить нас смириться с плачевной ситуацией. Но мы никогда не могли с этим смириться», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что с 2019 года мирные переговоры с Арменией были приостановлены, после смены власти в этой стране. «С 2019 года новые власти в Армении стали выступать с абсурдными заявлениями, что фактически привело к концу переговоров. Например, «Карабах – это Армения и точка». После такого заявления было бесполезно говорить о каких-либо переговорах. Но руководство Армении пошло еще дальше, стало угрожать нам новой войной за новые территории, угрожали нам новой оккупацией (…)», - отметил он.

Президент добавил: «Мы (осенью 2020 года – ИФ) воевали не только против Армении, международного армянства, мы воевали против покровителей Армении и в этой войне одержали победу. Поэтому победа в этой войне имеет очень большее значение».

При этом он подчеркнул, что постконфликтные реалии приняты всем международным сообщество и на повестке дня стоит вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


Похожие новости


Азербайджан и Армения должны начать конкретные переговоры по мирному договору, он будет подписан только на основе 5 базовых принципов, предложенных Баку - Алиев Алиев уверен, что Армения прекратит территориальные претензии к Азербайджану Депутаты парламента Азербайджана отправились в Ереван лишь после получения гарантий безопасности от Армении - Алиев Азербайджан надеется на выполнение Арменией всех пунктов трехстороннего заявления по Карабаху – Алиев Алиев назвал условия для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией Азербайджан никогда не позволит Армении вновь стать потенциальной угрозой для страны - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az