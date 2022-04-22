Шольц заявил, что Германия не может позволить себе газового эмбарго

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из России, хочет избежать экономического кризиса.
"Речь идет о том, что мы хотим избежать драматичного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и сильно повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", - сказал он в интервью Spiegel.
По словам Шольца, в результате эмбарго возникнет глобальная кризисная ситуация, которую Германия себе "позволить не сможет".
Помимо этого, по его словам, он не видит, что газовое эмбарго сможет положить конец действиям России на Украине.
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