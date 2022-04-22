Правительство талибов поручило генпрокурору заняться экстрадицией афганских заключенных из Ирана

Правительство Афганистана, сформированное движением "Талибан", поручило генеральному прокурору направить в Иран делегацию, которая среди прочего займется экстрадицией заключенных-афганцев.

"На встрече с официальными лицами Ирана делегация должна рассмотреть вопрос об экстрадиции афганских заключенных в Афганистан и представит результат на заседании кабинета министров ", - написал заместитель официального представителя талибов Инамулла Самангани в Twitter.

По его словам, аналогичным образом будет рассмотрен вопрос об афганских заключенных в других странах.

Самангани также сообщил, что перед делегацией поставлена задача решить проблему афганских беженцев на территории Ирана, в частности, необходимо встретиться с задержанными афганцами и выяснить их положение.