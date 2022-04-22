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Регион 22.04.2022 13:37

Правительство талибов поручило генпрокурору заняться экстрадицией афганских заключенных из Ирана

Правительство Афганистана, сформированное движением "Талибан", поручило генеральному прокурору направить в Иран делегацию, которая среди прочего займется экстрадицией заключенных-афганцев.

"На встрече с официальными лицами Ирана делегация должна рассмотреть вопрос об экстрадиции афганских заключенных в Афганистан и представит результат на заседании кабинета министров ", - написал заместитель официального представителя талибов Инамулла Самангани в Twitter.

По его словам, аналогичным образом будет рассмотрен вопрос об афганских заключенных в других странах.

Самангани также сообщил, что перед делегацией поставлена задача решить проблему афганских беженцев на территории Ирана, в частности, необходимо встретиться с задержанными афганцами и выяснить их положение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АФГАНИСТАН, ИРАН, ЭКСТРАДИЦИЯ


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