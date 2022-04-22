Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане в I квартале снизился до 3,8% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-марте 2022 года вырос на 5,2% - до 18 млрд 7,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Объем просроченных кредитов на конец марта составляет 685,2 млн манатов (спад за отчетный период на 4,8% - ИФ) или 3,8% всех кредитов (4,2% на конец 2021г).
На 31 марта 2022 года банками с долей государства выдано кредитов на 3 млрд 523 млн манатов (рост на 5,7%) или 19,6% всех кредитов, частными банками - 14 млрд 5,2 млн манатов (рост на 5,1%) или 77,8% всех кредитов. Остальные 479,6 млн манатов (рост на 4,1%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема займов, выданных на начало апреля на кредитование в национальной валюте приходится 13 млрд 498,3 млн манатов (рост на 6,3%), в иностранной валюте - 4 млрд 509,5 млн манатов (рост на 1,9%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало апреля составляет 25% (на конец 2021г - 25,8%).
В структуре кредитных вложений банков по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 80,4 млн манатов (17,1% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, пар и водное хозяйство – 728,8 млн манатов (4%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство – 597,5 млн манатов (3,3%), строительство и недвижимость – 1 млрд 9,4 млн манатов (5,6%), промышленность и производственный сектор – 1 млрд 16,3 млн манатов (5,6%), транспорт и связь – 737,6 млн манатов (4,1%), на домохозяйства - 9 млрд 262,8 млн манатов (51,4%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-марте на 7,6%.
Х.Насирзаде
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