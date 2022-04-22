В Азербайджане с 1 мая отменяется масочный режим из-за COVID-19

Кабинет министров Азербайджана утвердил дальнейшее смягчение ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно постановлению кабмина, с 1 мая отменяется масочный режим в стране (в настоящее время в закрытых помещениях ношение масок носит обязательный характер).

При этом, в аэропортах и при авиаполетах рекомендуется использовать маски и другие средства защиты. Также рекомендуется использование масок в объектах образования.

Кроме этого, решением кабинета министров, действие специального карантинного режима из-за COVID-19, истекающего 1 мая 2022 года, продлено еще на два месяца – до 1 июля 2022 года (06:00).

В Азербайджане с марта наблюдается снижение числа зараженных коронавирусом. В настоящее время ежесуточное число зараженных составляет менее 40.

В Азербайджане до сих пор было выявлено 792 тыс. 445 случаев заражения, умерли - 9 тыс. 707 человек, от COVID-19 вылечились 782 тыс. 603 человека. В настоящее время на лечении и карантине находится 135 человек.

Р.Ахмедов