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Туризм 22.04.2022 20:03

Таиланд 1 мая отменит ПЦР-тестирование для привитых туристов

Власти Таиланда приняли решение отменить с 1 мая ПЦР-тесты по прибытии для привитых путешественников, также вдвое снижен размер требуемой при въезде страховки в целях стимулирования иностранного туризма, сообщает газета Тhe Тhaiger.

"Центр по контролю и борьбе с распространением COVID-19 (CCSA) объявил о серьезных изменениях в программе путешествий Test & Go, которая является частью более широкой программы по въезду в королевство Thailand Pass. С 1 мая иностранным туристам с прививкой от коронавируса больше не нужно сдавать ПЦР-тест по прибытии в Таиланд. Требование бронировать отель SHA+ в рамках схемы входа Test & Go также отменено", - пишет издание.

Как отмечает портал, для въезда иностранным туристам потребуется страховка от COVID-19 на сумму не менее $10 тыс.

"CCSA по-прежнему будет рекомендовать туристам сдавать тест на пятый день и ожидает, что путешественники будут следить за своим здоровьем во время пребывания на отдыхе", - пишет газета.

Как сообщает Тhe Тhaiger, непривитым путешественникам по-прежнему нужно бронировать отель по предоплате, а также сдавать ПЦР-тест по прибытии на пятый день изоляции. Карантин можно не проходить, если предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

При этом оформление Thai Pass остается необходимым для всех въезжающих в королевство. Сертификаты вакцинации, результаты ПЦР-тестов, страховки нужно загружать на платформу перед поездкой в Таиланд.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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