В ООН обеспокоены ростом насилия между палестинцами и израильтянами

В ООН в пятницу после беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме заявили об обеспокоенности из-за усиления напряженности, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией насилия на палестинских территориях и в Израиле", - передаёт телеканал слова представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равины Шамдасани.

Ранее в пятницу в Иерусалиме произошли столкновения между палестинскими радикалами и полицией после утренней пятничной молитвы на Храмовой горе.

Люди, в том числе и с закрытыми лицами, атаковали полицейских, забрасывая их камнями и пиротехникой. У некоторых в руках были флаги группировки "ХАМАС".