Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8438 RUR   0.021 GBR   2.2145 TRY   0.1156

Цена на нефть

21.04 $/bbl +/- WTI 103.79 +1.60 Brent 108.33 +1.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.04.2022 21:22

В ООН обеспокоены ростом насилия между палестинцами и израильтянами

В ООН в пятницу после беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме заявили об обеспокоенности из-за усиления напряженности, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией насилия на палестинских территориях и в Израиле", - передаёт телеканал слова представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равины Шамдасани.

Ранее в пятницу в Иерусалиме произошли столкновения между палестинскими радикалами и полицией после утренней пятничной молитвы на Храмовой горе.

Люди, в том числе и с закрытыми лицами, атаковали полицейских, забрасывая их камнями и пиротехникой. У некоторых в руках были флаги группировки "ХАМАС".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az