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ТЭК 22.04.2022 19:36

Россия не рассматривается как основной партнер в рамках дальнейших совместных закупок газа для стран ЕС - Еврокомиссия

Рабочая группа по совместным закупкам газа для стран ЕС работает над сокращением зависимости от российского импорта и не расценивает РФ как своего приоритетного партнера, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Нет приоритета для переговоров с Россией. Скорее наоборот. Мы пытаемся, насколько возможно, отдаляться от российского ископаемого топлива", - сказал он в пятницу на брифинге в Брюсселе.

По его словам, ЕС в нынешнем году увеличит закупки газа в США, идут переговоры ЕК с другими торговыми партнерами по поставкам газа. "Мы концентрируемся на этом", - добавил Макфи.

Он сообщил, что готовящийся к публикации в конце мая план Европейской комиссии по сокращению зависимости от российских энергоресурсов уже частично воплощается. Так, 7 апреля состоялось первое рабочей группы по совместным закупкам газа и водорода, которая на данном этапе изучает ситуацию с точки зрения спроса и предложения, координации действий с международными партнерами по альтернативным источникам энергии.

"Мы работаем над сокращением зависимости от российских источников энергии и надеемся, что каждое государство-член ЕС сможет в этом участвовать. Некоторые смогут продвигаться быстрее. Это зависит от национальной ситуации", - продолжил представитель ЕК.

Он отметил, что участие в рабочей группе - дело добровольное, но на первом заседании присутствовали представители всех стран ЕС.

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