Россия не рассматривается как основной партнер в рамках дальнейших совместных закупок газа для стран ЕС - Еврокомиссия

Рабочая группа по совместным закупкам газа для стран ЕС работает над сокращением зависимости от российского импорта и не расценивает РФ как своего приоритетного партнера, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.
"Нет приоритета для переговоров с Россией. Скорее наоборот. Мы пытаемся, насколько возможно, отдаляться от российского ископаемого топлива", - сказал он в пятницу на брифинге в Брюсселе.
По его словам, ЕС в нынешнем году увеличит закупки газа в США, идут переговоры ЕК с другими торговыми партнерами по поставкам газа. "Мы концентрируемся на этом", - добавил Макфи.
Он сообщил, что готовящийся к публикации в конце мая план Европейской комиссии по сокращению зависимости от российских энергоресурсов уже частично воплощается. Так, 7 апреля состоялось первое рабочей группы по совместным закупкам газа и водорода, которая на данном этапе изучает ситуацию с точки зрения спроса и предложения, координации действий с международными партнерами по альтернативным источникам энергии.
"Мы работаем над сокращением зависимости от российских источников энергии и надеемся, что каждое государство-член ЕС сможет в этом участвовать. Некоторые смогут продвигаться быстрее. Это зависит от национальной ситуации", - продолжил представитель ЕК.
Он отметил, что участие в рабочей группе - дело добровольное, но на первом заседании присутствовали представители всех стран ЕС.
Баку и Рига обсудили сотрудничество в двустороннем и многостороннем формате
ЕС привержен поддержке армяно-азербайджанского диалога - Мишель
Таиланд 1 мая отменит ПЦР-тестирование для привитых туристов
Авиакомпания «Россия» в мае запустит рейсы Москва-Баку на Superjet 100
В Азербайджане за сутки выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
В Восточном Зангезуре и Карабахе строится 9 водохранилищ
В ООН обеспокоены ростом насилия между палестинцами и израильтянами
Трений между странами Балтии по вопросу о терминалах СПГ не будет
Германия готова внести вклад в создание бригады НАТО в Литве - Бербок
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell
Команда SPE BHOS будет представлять Азербайджан в США
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ