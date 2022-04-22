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Дальнее зарубежье 22.04.2022 20:27

Германия готова внести вклад в создание бригады НАТО в Литве - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов внести существенный вклад в создание в Литве бригады НАТО вместо нынешнего батальона, но вопрос о создании более крупного воинского подразделения должен решать весь блок НАТО.

"Если НАТО решит, что (батальон) необходимо усилить до уровня бригады, то мы, как Федеративная Республика Германия, внесем существенный вклад. Я понимаю, что есть необходимость, есть потребность, и Германия примет соответствующие меры", - заявила глава германской дипломатии на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в пятницу в Вильнюсе.

В 2017 году в странах Балтии и Польше были развернуты международные батальоны НАТО. В Литве подразделение возглавляет Германия, в стране дислоцировано около 900 военнослужащих, сообщает агентство BNS.

Страны региона стремятся увеличить эти подразделения до бригады в ответ на действия России на Украине.

"Прежней логики сдерживания НАТО в странах Балтии уже недостаточно... Такой подход больше не уместен", - сказала глава германской дипломатии.

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