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Дальнее зарубежье 22.04.2022 21:03

Трений между странами Балтии по вопросу о терминалах СПГ не будет

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила уверенность в востребованности всех терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в странах Балтии - как действующего Клайпедского терминала, так и терминалов, которые планируется построить в Латвии и Эстонии.

"Риск того, что что-то может сделаться ненужным, особенно если шаги Европейского союза, направленные на отказ от российского газа, будут долгосрочными и устойчивыми, я такой риск сейчас с трудом усматриваю", - сказала Шимоните на совместной пресс-конференции с премьерами Латвии и Эстонии, отвечая на вопрос, не вызовут ли терминалы СПГ, которые планируется построить в Латвии и Эстонии, трения между странами Балтии.

Шимоните отметила, что Балтийский газовый регион нужно рассматривать шире, чем просто три страны, поэтому одних только Клайпедского терминала СПГ и Инчукалнского газохранилища в Латвии недостаточно для нужд всего региона.

"Регион нужно рассматривать довольно широко - от Финляндии до Польши, и соединения, которые уже созданы или скоро будут введены в действие - соединение GIPL (Литва-Польша - BNS) будет открыто в начале мая", - сказала премьер Литвы.

Она отметила, что "важна инфраструктура, которая есть во всех странах". "Хранилище находится в Латвии, Клайпедский терминал находится в Клайпеде. Этого недостаточно для полного удовлетворения всех потребностей", - сказала Шимоните.

В свою очередь премьер Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что его страна сотрудничает с Эстонией, которая в этом году намерена приобрести судно-газохранилище. Однако, по словам Кариньша, это будет краткосрочный проект.

"Если мы посмотрим на развитие газового рынка в среднесрочной перспективе, то для Латвии это еще один аргумент в пользу строительства другого типа терминала, который будет использовать Инчукалнское газохранилище. И это было бы дешевле в среднесрочной перспективе (...) для каждого потребителя", - сказал премьер-министр Латвии.

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Тэги: БАЛТИЯ, ГАЗ, ТЕРМИНАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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