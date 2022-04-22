Производитель стекла Guardian Industries выходит из российских активов

Производитель листового стекла компания Guardian Industries (США) приняла решение о выходе из своих российских активов, сообщается на русскоязычном сайте компании.

"В настоящее время Guardian Industries совместно с менеджментом "Гардиан стекло" (Россия) работают над стратегией выхода, которая обеспечит безопасность сотрудников, продолжение работы и выполнение обязательств предприятий", - говорится в сообщении.

Причиной решения о выходе названы "сложившиеся обстоятельства".

Компания отмечает, что ее российские заводы в настоящее время осуществляют операционную деятельность в обычном режиме.

На предприятии "Гардиан стекло Рязань" "Интерфаксу" подтвердили, что завод продолжает работать.

Guardian Industries - один из мировых лидеров по производству флоат-стекла, стекла с покрытием, стеклоизоляционных материалов и стекла для автомобильной промышленности. Компания предоставляет свои услуги в 160 странах мира, имеет два производственных подразделения в РФ: ООО "Гардиан стекло Ростов" (управляет заводом по производству листового стекла в городе Красный Сулин Ростовской области) и ООО "Гардиан стекло Рязань" (управляет заводом по выпуску прозрачного листового стекла в Рязани).

ООО "Гардиан стекло Ростов" зарегистрировано в конце января 2009 года. В 2012 году было запущено производство листового стекла, в 2013 году начал работу коутер, и завод приступил к выпуску высокотехнологичного стекла с магнетронным напылением. Объем инвестиций в проект превысил $260 млн. Производственная мощность завода составляет порядка 900 тонн стекла в сутки.

ООО "Гардиан стекло Рязань" зарегистрировано 28 июля 2005 года. Это первое российское производство корпорации Guardian Industries. Завод выпускает до 800 тонн в день прозрачного листового стекла марки Float ExtraClear.