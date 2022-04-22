Немедленный отказ от российского газа может стоить ФРГ 180 млрд евро потерянного ВВП

Немедленный отказ Германии от импорта российского газа может стоить стране 180 млрд евро потерянного ВВП в текущем году, свидетельствуют оценки Бундесбанка.
В ежемесячном обзоре, опубликованном Центробанком ФРГ в пятницу, отмечается, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине и введение эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ отнимет 5 процентных пунктов (п.п.) от темпов роста ВВП Германии, прогнозируемых на 2022 год.
При таком сценарии экономика ФРГ снизится на 2% в текущем году, а инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3% по германским стандартам, ускорится до 8,8%, отмечает Бундесбанк.
Таким образом, экономика страны может оказаться в одной из самой масштабных за последние несколько десятилетий рецессии, пишет газета Financial Times. В 2020 году ВВП Германии упал на 4,6%, в 2009 году - на 5,7%.
Прогнозы Бундесбанка являются более мрачными, чем озвученные в прошлом месяце оценки немецких экономистов. Так, прогноз группы экспертов из девяти различных университетов показал, что полный отказ от российских энергоресурсов будет стоить экономике ФРГ от 0,3% до 3% потерянного ВВП.
Как отмечает FT, до начала российско-украинского конфликта на долю поставок из РФ приходилось 55% импортируемого Германией газа. Более половины газа потребляется промышленным сектором страны, крупные объемы газа используются, в частности, химической отраслью.
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