Банки в Азербайджане в I квартале увеличили бизнес-кредиты на 4,5%, потребкредиты - на 6,9%

Банки в Азербайджане в январе-марте 2022 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.

Согласно данным Центробанка, на 31 марта 2022 года кредитный портфель банков оценивается в 17 млрд 528,2 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 5,2% - ИФ).

В январе-марте 2022 года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 4,5% - до 10 млрд 182,3 млн манатов или 58,1% всего кредитного портфеля.

Портфель по потребительскому кредитованию банков за отчетный период увеличился на 6,9% - до 4 млрд 831,3 млн манатов, удельный вес – 27,6%.

За отчетный период банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 4,7% - до 2 млрд 514,6 млн манатов или 14,3% всего кредитного портфеля банков.

В Азербайджане на 31 марта 2022 года лицензию на деятельность имеют 26 банков.

Х.Насирзаде