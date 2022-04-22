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ТЭК 22.04.2022 16:26

Экспорт азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу в I квартале составил 4 млрд кубометров – глава SOCAR

Объем транспортировки азербайджанского газа по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию и Европу в I-ом квартале 2022 года составил 4,01 млрд кубометров, сообщил первый вице-президент, исполняющий обязанности президента компании SOCAR Ровшан Наджаф.

«С момента ввода TANAP в эксплуатацию и по состоянию на 1 апреля 2022 года по этому газопроводу транспортировано 26,13 млрд кубометров газа. В I-ом квартале 2022 года по газопроводу TANAP на рынки Турции и Европы поставлено 4,01 млрд кубометров газа», - написал Наджаф в своем аккаунте в соцсетях.

Как сообщалось, в 2022 году объем транспортировки азербайджанского газа по TANAP в Турцию и Европу запланирован на уровне 16,2 млрд кубометров. В 2021 году по этому трубопроводу было транспортировано 13,73 млрд кубометров газа. Таким образом, в 2022 году рост экспорта составит 18%.

Азербайджан, в целом, в 2021 году экспортировал 19,2 млрд кубометров газа.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP.

По оценкам SOCAR, TANAP обеспечивает 12% потребностей Турции в газе.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд предназначено для экспорта в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.

Н.Аббасова

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Тэги: TANAP, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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