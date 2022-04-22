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Бизнес и законодательство 22.04.2022 16:43

Alco, действующая в химпропарке в Сумгайыте, начала экспорт смазочных масел в Европу

Alco Lubricant Company, являющаяся резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП), приступила к экспорту смазочных масел в ряд европейских стран, сообщает министерство экономики Азербайджана.

В министерстве отметили, что на первом этапе компания осуществила экспорт смазочных масел и радиаторной жидкости в объеме 2 тыс. тонн. Продукция была поставлена в Германию, Италию, Болгарию, Великобританию и Румынию.

«На следующем этапе планируется довести экспорт до 10 тыс. тонн», - подчеркивает ведомство.

Alco Lubricant Company является резидентом СХПП с 2016 года. Инвестиции в предприятие составили $15 млн. По состоянию на конец 2021 года на предприятии произведено свыше 36 тыс. тонн продукции, из которых 30 тыс. тонн поставлено на экспорт, еще 6 тыс. направлено на внутренний рынок. Продукция в основном поставлялась в Турцию, Грузию, Украину, Ирак, Ливан, Польшу, Молдову, Туркменистан.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ALCO, ЕВРОПА, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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