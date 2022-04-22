Турция готова организовать переговоры РФ и Украины на уровне глав государств - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу вновь заявил, что Анкара готова организовать проведение встречи глав РФ и Украины, сообщает "Анадолу".

"Турция прилагает усилия для продолжения стамбульского процесса между РФ и Украиной, и готова организовать диалог на уровне глав государств", - передает агентство.

Эрдоган также выразил надежду на продвижение в украинско-российских переговорах.

"Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", - цитирует "Анадолу" слова турецкого лидера.