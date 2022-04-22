Турция готова организовать переговоры РФ и Украины на уровне глав государств - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу вновь заявил, что Анкара готова организовать проведение встречи глав РФ и Украины, сообщает "Анадолу".
"Турция прилагает усилия для продолжения стамбульского процесса между РФ и Украиной, и готова организовать диалог на уровне глав государств", - передает агентство.
Эрдоган также выразил надежду на продвижение в украинско-российских переговорах.
"Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", - цитирует "Анадолу" слова турецкого лидера.
Путин и Мишель обсудили тему Карабаха
Асадов утвердил новый состав от Азербайджана в комиссии с РФ по распределению водных ресурсов реки Самур
Ведущие страны мира приняли постконфликтные реалии на Южном Кавказе - Алиев
Финляндия в воскресенья на треть ограничит экспорт электроэнергии из России
ЦБ Азербайджана усовершенствовал правила открытия счетов
Акционеры ЛУКОЙЛа 30 мая утвердят нового президента, врио назначен Воробьев
В Азербайджане за сутки выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане с 1 мая отменяется масочный режим из-за COVID-19
ЦБ в июне введет в обращение в Азербайджане купюру достоинством в 10 манат нового дизайна
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
В Восточном Зангезуре и Карабахе строится 9 водохранилищ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell
Команда SPE BHOS будет представлять Азербайджан в США
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ