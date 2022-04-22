В Азербайджане за сутки выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 12 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 457, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 33 случая.
За сутки не было зафиксировано умерших от коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 707 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 621 человека (+ 18 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 129 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 331 тест на коронавирус против 4 тыс. 472 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 788 тыс. 729 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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