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СНГ 22.04.2022 17:32

Российско-украинские переговоры продвигаются медленно - Лавров

Переговоры Москвы и Киева продвигаются медленно, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поделились оценками хода, а вернее медленного продвижения российско-украинских переговоров", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в пятницу.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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