Российско-украинские переговоры продвигаются медленно - Лавров

Переговоры Москвы и Киева продвигаются медленно, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Поделились оценками хода, а вернее медленного продвижения российско-украинских переговоров", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в пятницу.

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