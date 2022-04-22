США поставили Украине уже более 7 тыс. Джавелинов и 2 тыс. Стингеров

С февраля США поставили Украине уже 7,1 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin и 2,2 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, следует из данных Пентагона.
Украина также получила от США 12 тыс. противотанковых гранатометов АТ-4, 1 тыс. гранатометов для борьбы с легкими бронированными целями, 7,2 тыс. единиц стрелкового оружия, в том числе автоматов, пулеметов и пистолетов, 300 гранатометов, около 40 млн патронов для стрелкового оружия, 21 млн малокалиберных снарядов для минометов и артиллерии.
Кроме того, украинские ВСУ получили от США не менее 17 вертолетов Ми-17 и 3 патрульных катера, а также большое количество другого вооружения и экипировки.
США также начали поставку на Украину 18 155-мм гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним. В рамках нового пакета помощи на сумму $800 млн, объявленного накануне президентом США Джо Байденом, Украине будут предоставлены 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost и еще 72 155-мм гаубицы и 144 тыс. снарядов.
По заявлению Пентагона, все поставляемые на Украину 155-мм гаубицы позволят ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов.
По оценке, общая сумма военной помощи Вашингтона Киеву на данный момент оценивается в $3,5 млрд.
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