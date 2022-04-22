Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8438 RUR   0.021 GBR   2.2145 TRY   0.1156

Цена на нефть

21.04 $/bbl +/- WTI 103.79 +1.60 Brent 108.33 +1.53

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 22.04.2022 17:42

Ziraat Bank Azerbaycan увеличил в I квартале активы на 16%

ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» ("дочка" турецкого Ziraat Bankasi) увеличил в январе-марте 2022 года активы на 15,8% - до 449,37 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 31 марта 2022 года составил 264,62 млн манатов (рост по сравнению с показателем на 31 декабря 2021г на 14,4% - ИФ).

Обязательства банка равны 347,975 млн манатов (рост на 13,8%).

Депозиты в банке составляют 247,833 млн манатов (рост на 17,9%), в том числе вклады населения – 67,304 млн манатов (спад на 6,2%).

Капитал банка на начало апреля равен 101 млн 394,6 тыс. манатов (рост на 23,1%), уставный капитал - 65 млн манатов (рост на 31%).

Чистая прибыль Ziraat Bank Azerbaycan по итогам деятельности в первом квартале 2022 года составила 2 млн 51 тыс. манатов (рост в 4,2 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года).

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал 30 декабря 2014 года лицензию ОАО "Ziraat Bank Azerbaycan" на банковскую деятельность.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


Похожие новости


Premium Bank сократил в I квартале активы на 13,5%, прибыль – почти в 4 раза Крупнейший банк Азербайджана увеличил в I квартале активы на 1,4%, прибыль – на 21% TuranBank увеличил в I квартале активы на 5% Azer-Turk Bank увеличил в I квартале активы на 8% ABB увеличил в 2021г активы по МСФО на 28% Rabitabank сократил в I квартале активы на 11%, выпал из числа банков с активами в 1 млрд манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az