Ziraat Bank Azerbaycan увеличил в I квартале активы на 16%

ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» ("дочка" турецкого Ziraat Bankasi) увеличил в январе-марте 2022 года активы на 15,8% - до 449,37 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 31 марта 2022 года составил 264,62 млн манатов (рост по сравнению с показателем на 31 декабря 2021г на 14,4% - ИФ).

Обязательства банка равны 347,975 млн манатов (рост на 13,8%).

Депозиты в банке составляют 247,833 млн манатов (рост на 17,9%), в том числе вклады населения – 67,304 млн манатов (спад на 6,2%).

Капитал банка на начало апреля равен 101 млн 394,6 тыс. манатов (рост на 23,1%), уставный капитал - 65 млн манатов (рост на 31%).

Чистая прибыль Ziraat Bank Azerbaycan по итогам деятельности в первом квартале 2022 года составила 2 млн 51 тыс. манатов (рост в 4,2 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года).

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал 30 декабря 2014 года лицензию ОАО "Ziraat Bank Azerbaycan" на банковскую деятельность.

Х.Насирзаде