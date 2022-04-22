Акционеры ЛУКОЙЛа 30 мая утвердят нового президента, врио назначен Воробьев

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" назначил на 30 мая внеочередное собрание акционеров для досрочного прекращения полномочий президента компании и назначении нового. До этого момента временным единоличным исполнительным органом - президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" назначен Вадим Воробьев, сообщает компания.

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