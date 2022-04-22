Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8438 RUR   0.021 GBR   2.2145 TRY   0.1156

Цена на нефть

21.04 $/bbl +/- WTI 103.79 +1.60 Brent 108.33 +1.53

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 22.04.2022 17:58

ЦБ Азербайджана усовершенствовал правила открытия счетов

Центробанк Азербайджана усовершенствовал правовую базу развития цифровых банковских услуг, сообщает сайт ЦБА.

Согласно информации, ЦБА утвердил в новой редакции «Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов». По оценкам банка, новая редакция позволяет осуществлять процесс открытия банковского счета на цифровом уровне за счет расширения доступа к дистанционным банковским услугам.

Согласно новым правилам, упразднены лимиты на суммы, предназначенные для дистанционного открытия банковского счета, наряду с усиленной электронной подписью создан новый способ подтверждения - усиленная аутентификация клиента.

«Теперь физические лица-резиденты смогут открыть счет удаленно с расширенной аутентификацией клиентов и видеосвязью. Это повышает доступность банковских услуг, создает условия для использования населением банковских услуг на территориях, физически не обеспеченных филиалами и отделениями», - отмечается в информации ЦБА.

С новой редакцией правил можно ознакомиться по ссылке https://www.cbar.az/page-217/regulations.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЦБА, СЧЕТА, ПРАВИЛА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az