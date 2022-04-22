ЦБ Азербайджана усовершенствовал правила открытия счетов

Центробанк Азербайджана усовершенствовал правовую базу развития цифровых банковских услуг, сообщает сайт ЦБА.
Согласно информации, ЦБА утвердил в новой редакции «Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов». По оценкам банка, новая редакция позволяет осуществлять процесс открытия банковского счета на цифровом уровне за счет расширения доступа к дистанционным банковским услугам.
Согласно новым правилам, упразднены лимиты на суммы, предназначенные для дистанционного открытия банковского счета, наряду с усиленной электронной подписью создан новый способ подтверждения - усиленная аутентификация клиента.
«Теперь физические лица-резиденты смогут открыть счет удаленно с расширенной аутентификацией клиентов и видеосвязью. Это повышает доступность банковских услуг, создает условия для использования населением банковских услуг на территориях, физически не обеспеченных филиалами и отделениями», - отмечается в информации ЦБА.
С новой редакцией правил можно ознакомиться по ссылке https://www.cbar.az/page-217/regulations.
Х.Насирзаде
Путин и Мишель обсудили тему Карабаха
Асадов утвердил новый состав от Азербайджана в комиссии с РФ по распределению водных ресурсов реки Самур
Ведущие страны мира приняли постконфликтные реалии на Южном Кавказе - Алиев
В Азербайджане за сутки выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане с 1 мая отменяется масочный режим из-за COVID-19
ЦБ в июне введет в обращение в Азербайджане купюру достоинством в 10 манат нового дизайна
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
В Восточном Зангезуре и Карабахе строится 9 водохранилищ
США поставили Украине уже более 7 тыс. Джавелинов и 2 тыс. Стингеров
Российско-украинские переговоры продвигаются медленно - Лавров
Турция готова организовать переговоры РФ и Украины на уровне глав государств - Эрдоган
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell
Команда SPE BHOS будет представлять Азербайджан в США
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ