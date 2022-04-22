ЦБ Азербайджана усовершенствовал правила открытия счетов

Центробанк Азербайджана усовершенствовал правовую базу развития цифровых банковских услуг, сообщает сайт ЦБА.

Согласно информации, ЦБА утвердил в новой редакции «Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов». По оценкам банка, новая редакция позволяет осуществлять процесс открытия банковского счета на цифровом уровне за счет расширения доступа к дистанционным банковским услугам.

Согласно новым правилам, упразднены лимиты на суммы, предназначенные для дистанционного открытия банковского счета, наряду с усиленной электронной подписью создан новый способ подтверждения - усиленная аутентификация клиента.

«Теперь физические лица-резиденты смогут открыть счет удаленно с расширенной аутентификацией клиентов и видеосвязью. Это повышает доступность банковских услуг, создает условия для использования населением банковских услуг на территориях, физически не обеспеченных филиалами и отделениями», - отмечается в информации ЦБА.

С новой редакцией правил можно ознакомиться по ссылке https://www.cbar.az/page-217/regulations.

Х.Насирзаде