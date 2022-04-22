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Дальнее зарубежье 22.04.2022 19:15

Япония увеличит финансовую помощь Украине до $300 млн - глава украинского Минфина

Япония увеличит финансовую помощь Украине со $100 млн до $300 млн, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам встречи со своим японским коллегой Сюньити Сюдзуки в пятницу.

"У нас уже было решение японского правительства о предоставлении Украине финансовой помощи - $100 млн. Во время личной встречи министр финансов Японии поддержал наш запрос об увеличении финансирования до $300 млн", - написал Марченко на своей странице в соцсетях по итогам встречи.

Он также провел встречу с главой итальянского Минфина Даниэле Франко и обсудил с ним новую кредитную программу, детали которой пока не раскрываются.

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Тэги: УКРАИНА, ЯПОНИЯ, ФИНАНСЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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