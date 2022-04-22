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Туризм 22.04.2022 19:32

Авиакомпания «Россия» в мае запустит рейсы Москва-Баку на Superjet 100

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 мая запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в столицу Азербайджана Баку.

Полеты будут выполняться из аэропорта "Шереметьево" ежедневно и заменят на этом направлении рейсы "Аэрофлота", говорится в сообщении компании.

На рейсах будут использоваться российские самолеты Superjet 100 на 87 кресел.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АВИАПЕРЕВОЗКИ, АЭРОФЛОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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