Авиакомпания «Россия» в мае запустит рейсы Москва-Баку на Superjet 100

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 мая запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в столицу Азербайджана Баку.

Полеты будут выполняться из аэропорта "Шереметьево" ежедневно и заменят на этом направлении рейсы "Аэрофлота", говорится в сообщении компании.

На рейсах будут использоваться российские самолеты Superjet 100 на 87 кресел.