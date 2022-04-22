Представители США, ФРГ, Японии покинули сессию МВФ и ВБ во время выступления России

Представители США, ФРГ, Японии, Франции, Нидерландов и Британии покинули совместную сессию МВФ и Всемирного банка во время выступления представителя России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, речь идет о закрытом заседании комитета по развитию. Это форум на уровне министров, в нем, как правило, принимают участия министры финансов или министры по развитию из 25 стран.
Ранее на этой неделе министр финансов США Джаннет Йеллен, председатель ЕЦБ Кристин Лагард, председатель Федрезерва США Джером Пауэлл и вице-премьер Канады Христя Фриланд покинули зал во время выступления на встрече G20 в Вашингтоне главы Минфина России Антона Силуанова.
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