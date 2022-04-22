Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8438 RUR   0.021 GBR   2.2145 TRY   0.1156

Цена на нефть

21.04 $/bbl +/- WTI 103.79 +1.60 Brent 108.33 +1.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.04.2022 19:37

РКН заблокировал сайт новой игры из серии "S.T.A.L.K.E.R." за распространение экстремистского контента - ведомство

Роскомнадзор заблокировал в РФ доступ к сайту игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" ("S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля") по требованию Генпрокуратуры, так как ресурс использовался для распространения "экстремистской информации", сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"Доступ к сайту видеоигры "Сталкер", разработанной украинской компанией GSC Game World, ограничен на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генеральной прокуратуры РФ", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

По данным РКН, "вместо информирования пользователей об игре, интернет-ресурс использовался для распространения запрещенной информации - призывов к посетителям сайта переводить денежные средства для снабжения "украинских националистических формирований" (признаны экстремистами), ведущих боевые действия против Вооруженных сил РФ".

"Согласно российскому законодательству (ст. 15.3 ФЗ "Об информации") доступ к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистскую информацию, подлежит ограничению", - заявили в ведомстве.

О блокировке сайта игры стало известно ранее в пятницу. Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ ограничивается ко всему сайту www.stalker2.com по требованию Генпрокуратуры от 18 апреля. В сообщении организации "Роскомсвобода", которая делает выгрузку из реестра запрещенной информации, сказано, что блокировка началась 22 апреля. На сайте игры, кроме общей информации и возможности сделать предзаказ, размещено обращение к поклонникам игры с осуждением действий России на территории Украины.

Первоначально игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" была анонсирована в 2010 году и должна была выйти в 2012 году, но этот первоначальный проект был отменён. В 2018 году компания-разработчик GSC Game World объявила о возобновлении разработки. Выход игры запланирован на 8 декабря 2022 года на Xbox Series X/S и ПК.

24 марта РКН заблокировал на территории РФ сайт компании GSC Game World, ранее отказавшейся поставлять свои продукты российским пользователям из-за ситуации вокруг Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САЙТ, ИГРЫ, РОСКОМНАДЗОР


Похожие новости


Сайт Путина обошелся в 1,5 млн руб. и был оплачен из предвыборного фонда - Кондрашов Открыта новая версия сайта президента РФ Биографии 43 министров обороны России и СССР размещены на сайте военного ведомства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az