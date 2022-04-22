Роскомнадзор заблокировал в РФ доступ к сайту игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" ("S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля") по требованию Генпрокуратуры, так как ресурс использовался для распространения "экстремистской информации", сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"Доступ к сайту видеоигры "Сталкер", разработанной украинской компанией GSC Game World, ограничен на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генеральной прокуратуры РФ", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

По данным РКН, "вместо информирования пользователей об игре, интернет-ресурс использовался для распространения запрещенной информации - призывов к посетителям сайта переводить денежные средства для снабжения "украинских националистических формирований" (признаны экстремистами), ведущих боевые действия против Вооруженных сил РФ".

"Согласно российскому законодательству (ст. 15.3 ФЗ "Об информации") доступ к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистскую информацию, подлежит ограничению", - заявили в ведомстве.

О блокировке сайта игры стало известно ранее в пятницу. Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ ограничивается ко всему сайту www.stalker2.com по требованию Генпрокуратуры от 18 апреля. В сообщении организации "Роскомсвобода", которая делает выгрузку из реестра запрещенной информации, сказано, что блокировка началась 22 апреля. На сайте игры, кроме общей информации и возможности сделать предзаказ, размещено обращение к поклонникам игры с осуждением действий России на территории Украины.

Первоначально игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" была анонсирована в 2010 году и должна была выйти в 2012 году, но этот первоначальный проект был отменён. В 2018 году компания-разработчик GSC Game World объявила о возобновлении разработки. Выход игры запланирован на 8 декабря 2022 года на Xbox Series X/S и ПК.

24 марта РКН заблокировал на территории РФ сайт компании GSC Game World, ранее отказавшейся поставлять свои продукты российским пользователям из-за ситуации вокруг Украины.