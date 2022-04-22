Алекперов решил дистанцироваться от ЛУКОЙЛа, чтобы персональные санкции не мешали развиваться самой компании, но остается в России

Основатель нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, который с момента ее создания возглавлял НК, решил дистанцироваться от нее, чтобы персональные санкции не мешали развитию компании.

При этом он останется в России и будет развивать, в том числе, социальные проекты.

"Все знают, что на меня были наложены санкции английские и австралийские, поэтому это мешает сегодня развитию компании. Санкции не касаются компании "ЛУКОЙЛ", а касаются лично меня, поэтому я принял решение, чтобы дистанцироваться от деятельности компании. Я сегодня не являюсь членом правления, президентом компании, членом совета директоров. Поэтому компания сегодня не связана со мной ни в коем разе. И у меня не контрольный пакет, поэтому компания может спокойно развиваться", - сказа Алекперов в эфире телекомпании "Россия 24".

"Я россиянин, я патриот своей страны, я не собираюсь уезжать из страны, у меня много планов - это развитие социальных проектов", - добавил он.

"Я люблю Когалым и другие северные города. Мы много сделали. Но делала там не только компания, у меня очень много личных инвестиций, которые направлены на социальные проекты в этих городах", - сказал Алекперов.

"Я продолжу заниматься социальными проектами, благотворительностью", - уточнил он.

Как сообщалось, накануне Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании. Совет директоров "ЛУКОЙЛа" назначил на 30 мая внеочередное собрание акционеров в заочной форме для досрочного прекращения полномочий президента компании и назначении нового. До этого момента временным единоличным исполнительным органом - президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" назначен первый исполнительный вице-президент Вадим Воробьев. По предложению совета директоров кандидатура Воробьева является единственной для избрания в качестве нового президента НК.

В связи с принятыми советом директоров решениями прекращаются полномочия Алекперова в качестве председателя правления компании, которое возглавил Воробьев. Кроме того, с 21 апреля 2022 года - даты уведомления Алекперова об отказе от полномочий члена совета директоров "ЛУКОЙЛа" он считается выбывшим из его состава.

По данным НК, по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО. Также он обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary, в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций НК, правами голоса по которым он не распоряжается. Таким образом, Алекперов не является контролирующим акционером компании, отмечал "ЛУКОЙЛ".

Алекперов 13 апреля был включен в санкционный список Великобритании. До этого он попал в аналогичный список Австралии.