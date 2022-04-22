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Бизнес и законодательство 22.04.2022 20:17

Очередной пакет санкций ЕС против РФ может включать частичный запрет на импорт нефти, отключение банков от SWIFT - СМИ

Шестой пакет санкций ЕС против России может быть представлен на рассмотрение стран в начале следующей недели, в него могут войти частичный запрет на импорт нефти, отключение ряда банков от SWIFT, сообщает в пятницу издание Politico.

Politico поясняет со ссылкой на неназванных дипломатов, что "новый пакет может включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, а также может затронуть больше российских банков, отключив их от международной платежной системы SWIFT".

По информации издания, меры против импорта нефти, скорее всего, будут варьироваться в зависимости от сорта нефти и способа ее доставки - морским путем или по трубопроводу. Также в Брюсселе обсуждают возможность введения переходного периода, чтобы дать странам ЕС время подготовиться к любой форме запрета на импорт нефти из России.

Один из дипломатов заявил, что, как ожидается, новый пакет будет представлен на рассмотрение в понедельник, после чего послы ЕС будут обсуждать его в течение недели и, вероятно, смогут принять его к пятнице. Тем не менее, на данный момент официальной информации о сроках рассмотрения и принятия пакета от Европейской комиссии не поступало.

"Другие собеседники настроены более осторожно: они отмечают, что никаких решений по времени рассмотрения пакета в Еврокомиссии пока не принимали. Источники полагают, что в начале следующей недели можно ожидать какую-то инициативу по поводу санкций", - пишет Politico.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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