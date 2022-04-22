Нидерланды намерены отказаться от российских нефти, газа и угля до конца 2022 года

Правительство Нидерландов объявило в пятницу о своих планах "отказаться до конца текущего года от российских нефти, газа и угля", сообщил телеканал BFM TV.
"Чего мы хотели бы в действительности, это, чтобы Нидерланды были независимыми от российских газа и нефти до конца года", - приводит телеканал слова премьер-министра страны Марка Рютте.
Власти Нидерландов намерены ориентироваться на энергоэкономию, устойчивую энергетику и увеличение импорта газа из других стран, объяснил глава правительства на пресс-конференции в Гааге.
"Это действительно вызов. Особенно, что касается газа", - признал Рютте. Но он считает это осуществимым, так как, по его словам, степень зависимости страны от российского газа делает это возможным.
Баку и Рига обсудили сотрудничество в двустороннем и многостороннем формате
ЕС привержен поддержке армяно-азербайджанского диалога - Мишель
Таиланд 1 мая отменит ПЦР-тестирование для привитых туристов
Авиакомпания «Россия» в мае запустит рейсы Москва-Баку на Superjet 100
В Азербайджане за сутки выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
В Восточном Зангезуре и Карабахе строится 9 водохранилищ
В ООН обеспокоены ростом насилия между палестинцами и израильтянами
Трений между странами Балтии по вопросу о терминалах СПГ не будет
Германия готова внести вклад в создание бригады НАТО в Литве - Бербок
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell
Команда SPE BHOS будет представлять Азербайджан в США
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ