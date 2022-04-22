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ТЭК 22.04.2022 20:21

Нидерланды намерены отказаться от российских нефти, газа и угля до конца 2022 года

Правительство Нидерландов объявило в пятницу о своих планах "отказаться до конца текущего года от российских нефти, газа и угля", сообщил телеканал BFM TV.

"Чего мы хотели бы в действительности, это, чтобы Нидерланды были независимыми от российских газа и нефти до конца года", - приводит телеканал слова премьер-министра страны Марка Рютте.

Власти Нидерландов намерены ориентироваться на энергоэкономию, устойчивую энергетику и увеличение импорта газа из других стран, объяснил глава правительства на пресс-конференции в Гааге.

"Это действительно вызов. Особенно, что касается газа", - признал Рютте. Но он считает это осуществимым, так как, по его словам, степень зависимости страны от российского газа делает это возможным.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ, ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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