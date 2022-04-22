Баку и Рига обсудили сотрудничество в двустороннем и многостороннем формате

В Риге состоялось первое заседание стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией, сообщили в МИД Азербайджана.
Азербайджанскую делегацию на заседании возглавлял замглавы МИД Халаф Халафов, а латвийскую - заместитель госсекретаря МИД Латвии Анджей Вилумсонс.
"Халафов и Вилумсонс отметили наличие новых возможностей для дальнейшего развития связей Азербайджана с Европейским союзом, подчеркнув, что соглашение о всеобъемлющем партнерстве, которое будет подписано между Баку и Брюсселем, выведет отношения на новый уровень", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня азербайджано-латвийского стратегического партнерства, включая сотрудничество в политической, экономической, торгово-транспортной и гуманитарной сферах, сотрудничество в многостороннем формате в рамках международных организаций, а также ситуацию в Украине.
"Кроме того, делегация во главе с Халафовым встретилась с членами группы Сейма (парламента) Латвии по развитию сотрудничества с парламентом Азербайджана. Стороны отметили важность межпарламентского диалога в реализации сотрудничества между Баку и Ригой.
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