Перенесен запуск корабля Crew Dragon-4 к МКС

Запуск космического корабля Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС), запланированный на 26 апреля, перенесен на 27 апреля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Теперь, по данным NASA, запуск корабля к космической станции планируется осуществить не раньше 03:52 по времени Восточного побережья США (11:52 по бакинскому времени).
Корабль отправится на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая стартует со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
В NASA уточнили, что решение о переносе было принято, чтобы дождаться более благоприятного расположения МКС на орбите и необходимых астродинамических параметров для полёта к станции.
"У Crew-4 есть ещё одна дата запуска в четверг, 28 апреля, в то же время погода остаётся (фактором - ИФ) для наблюдения по мере приближения следующей недели", - добавили в управлении.
В состав экипажа миссии, которая рассчитана на 6 месяцев, входят астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер) и астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти.
Её экипаж сменит на МКС четырех астронавтов, которые находятся там с ноября прошлого года в рамках миссии Crew Dragon-3. В состав экипажа Crew Dragon-3 входят представители трех космических агентств - астронавты NASA Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
В настоящее время на МКС также работают прибывшие туда в марте российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев.
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