Генсек ООН осудил серию нападений в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил несколько нападений, совершенных в пятницу в Афганистане, в том числе - на мечеть Сех Докан в Мазари-Шарифе во время молитвы, сообщает сайт организации.
"Он выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Нападения на гражданское население и гражданские объекты, включая мечети, строго запрещены международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении, с которым выступила представитель офиса пресс-секретаря ООН.
Согласно сообщениям СМИ, взрыв в мечети Сех Докан привел к гибели более 30 человек, ранены около 90 человек. В прессе со ссылкой на заявление представителя полиции Кундуза сообщают, что второй взрыв произошел рядом с полицейским участком города. Там был взорван автомобиль. В результате четыре человека погибли и 18 получили ранения. Третий взрыв прогремел в провинции Нангархар на востоке страны, где на придорожном фугасе подорвался автомобиль с талибами. При этом четыре человека погибли и один был ранен. Четвертый взрыв, по сведениям СМИ, произошел в одном из районов Кабула. Ранения получили двое детей.
Ранее сообщалось, что официальный представитель контролирующего Афганистан движения "Талибан" Забихулла Муджахид сообщил, что в результате взрыва в мечети в провинции Кундуз погибли 33 человека, в том числе дети, еще 43 получили ранения.
"Мы осуждаем это преступление, желаем мученикам рая и скорейшего выздоровления раненым, выражаем глубочайшие соболезнования скорбящим. Виновные этих инцидентов являются бунтари и злые элементы, предпринимаются серьезные усилия для их ареста и наказания", - написал Муджахид.в твиттере.
Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрывы.
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