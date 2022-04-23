Авиарегулятор США извинился за шоу с парашютистами, из-за которого эвакуировали Капитолий

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) признало, что не уведомляло полицию Капитолия о шоу с парашютистами на близлежащем бейсбольном стадионе, из-за чего здание Конгресса США было эвакуировано, сообщает NBC News.

"Мы глубоко сожалеем, что способствовали превентивной эвакуации комплекса Капитолия, и приносим извинения за сбои и страх, которые испытали те, кто там работает", - заявили в FAA.

В среду парашютная команда армии США "Золотые рыцари" спрыгнула с самолета на бейсбольный стадион "Нэшнелс-парк" (Nationals Park), который находится примерно в полутора километрах от Капитолия. Полиция Капитолия, как сообщалось, заметила самолет и приказала находящимся в комплексе эвакуироваться из-за потенциальной угрозы. Извинение FAA прозвучало спустя два дня после инцидента.