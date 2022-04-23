Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8438 RUR   0.021 GBR   2.2145 TRY   0.1156

Цена на нефть

21.04 $/bbl +/- WTI 103.79 +1.60 Brent 108.33 +1.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.04.2022 10:30

Авиарегулятор США извинился за шоу с парашютистами, из-за которого эвакуировали Капитолий

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) признало, что не уведомляло полицию Капитолия о шоу с парашютистами на близлежащем бейсбольном стадионе, из-за чего здание Конгресса США было эвакуировано, сообщает NBC News.

"Мы глубоко сожалеем, что способствовали превентивной эвакуации комплекса Капитолия, и приносим извинения за сбои и страх, которые испытали те, кто там работает", - заявили в FAA.

В среду парашютная команда армии США "Золотые рыцари" спрыгнула с самолета на бейсбольный стадион "Нэшнелс-парк" (Nationals Park), который находится примерно в полутора километрах от Капитолия. Полиция Капитолия, как сообщалось, заметила самолет и приказала находящимся в комплексе эвакуироваться из-за потенциальной угрозы. Извинение FAA прозвучало спустя два дня после инцидента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, США


Похожие новости


Судья в США оправдал полицейских, уволенных за убийство вооруженного бродяги в 2018 г В США по ошибке освободили обвиняемого в краже бульдогов Леди Гаги Шесть человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском Сакраменто Байден: вслед за США свыше 30 стран решили высвободить нефть из резервов Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет Умерла бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az