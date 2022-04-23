Путин уверен, что совместными усилиями РФ и Туркменистан обеспечат дальнейшее упрочение стратегического партнёрства

Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю знаменательного юбилея - 20-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

"Договор 2002 года положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Туркменистана. Подписание этого важного документа создало условия для качественного наращивания двустороннего диалога и взаимодействия на многих направлениях", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в субботу на сайте Кремля.

"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее упрочение российско-туркменистанского стратегического партнёрства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - подчеркнул Путин.