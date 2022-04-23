Количество случаев COVID-19 в мире превысило 508,5 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 508 млн 723 тыс. 51, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 215 тыс. 628 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 80 млн 952 тыс. 268 и 991 тыс. 269.
Индия - 43 млн 54 тыс. 952 и 522 тыс. 149.
Бразилия - 30 млн 338 тыс. 967 и 662 тыс. 802.
Франция - 28 млн 354 тыс. 529 и 145 тыс. 982.
Германия - 24 млн 141 тыс. 333 и 134 тыс. 355
Великобритания - 22 млн 106 тыс. 306 и 173 тыс. 984.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 800,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 44 человек, Индии - 372, Бразилии - 3 тыс. 78, Франции - 2 тыс. 212, Великобритании - 2 тыс. 530, Германии - 1 тыс. 596.
Гутерриш рассчитывает обсудить с Путиным пути мирного решения украинского кризиса, заявляют в ООН
Баку и Рига обсудили сотрудничество в двустороннем и многостороннем формате
ЕС привержен поддержке армяно-азербайджанского диалога - Мишель
Российских нефтяников обязали увеличить процент топлива, продаваемого на бирже
Заявка на транзит газа через Украину снизилась до минимума с середины февраля
Польская PGNIG снизила продажи газа на Украине в I квартале почти втрое
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Один человек стал жертвой землетрясения в Боснии и Герцеговине
МКС проведет в субботу внеплановый маневр уклонения от космического мусора
В Польшу из Беларуси в этом году пытались попасть более 4 тыс. нелегальных мигрантов - польская Погранслужба
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell
Команда SPE BHOS будет представлять Азербайджан в США
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ