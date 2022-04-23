Количество случаев COVID-19 в мире превысило 508,5 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 508 млн 723 тыс. 51, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 215 тыс. 628 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 млн 952 тыс. 268 и 991 тыс. 269.

Индия - 43 млн 54 тыс. 952 и 522 тыс. 149.

Бразилия - 30 млн 338 тыс. 967 и 662 тыс. 802.

Франция - 28 млн 354 тыс. 529 и 145 тыс. 982.

Германия - 24 млн 141 тыс. 333 и 134 тыс. 355

Великобритания - 22 млн 106 тыс. 306 и 173 тыс. 984.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 800,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 44 человек, Индии - 372, Бразилии - 3 тыс. 78, Франции - 2 тыс. 212, Великобритании - 2 тыс. 530, Германии - 1 тыс. 596.