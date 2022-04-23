Заявка на транзит газа через Украину снизилась до минимума с середины февраля

Режим работы европейской газовой отрасли перестраивается вслед за сменой сезона. Продолжающееся наступление весеннего тепла и снижение цены на спотовом рынке приводят к сокращению отбора импортерами российского газа.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 48,6 млн куб. м на 23 апреля", - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Данные "Оператора ГТС Украины" также показывают, что номинация на прокачку газа РФ в регион на 23 апреля составляет 48,8 млн куб. м, заявка на 22 апреля была 58,5 млн куб. м.

Это минимальный уровень за последние два месяца (с 19 февраля).

Рост температуры воздуха и сезонное сокращение объема потребления газа позволяет импортерам вернуться к гибкой оптимизации объемов заявок у поставщиков в зависимости от стоимости. Если импортный газ поставляется по биржевому индексу "на месяц вперед" (у "Газпрома" около половины экспорта привязано к нему), то его стоимость в апреле составляет около $1400 за тысячу кубометров. Контракт "на день вперед" на спотовом рынке сейчас - $1029 за тысячу кубометров. Поэтому покупатели увеличивают закупки на споте, сокращая отбор по рекордно дорогим долгосрочным контрактам.

Этим, в частности, объясняется рост реверсных поставок из Германии в Польшу по "Ямалу-Европе". Эта магистраль на участке между двумя названными странами с 7 апреля непрерывно работает в реверсном режиме. В субботу поток газа из ФРГ в Польшу составляет по-прежнему 0,7 млн куб. м в час, свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade. Изъятие дополнительных объемов с главных европейских хабов взамен прямого импорта с востока является еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.

Европа открыла сезон закачки газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 30,4%, рост за последние сутки - 0,3 процентных пункта. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 6,5 процентных пунктов. В апреле закачка сдерживается высокими ценами на импортный газ.

С апреля также действует введенный указом президента РФ новый порядок оплаты поставок российского газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк.