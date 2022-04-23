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Дальнее зарубежье 23.04.2022 11:30

В Польшу из Беларуси в этом году пытались попасть более 4 тыс. нелегальных мигрантов - польская Погранслужба

Свыше 4 тыс. нелегальных мигрантов с начала 2022 года пытались попасть в Польшу с территории Беларуси, сообщили в польской Погранслужбе в субботу.

"22 апреля на территорию Польши из Беларуси пытались нелегально попасть 20 иностранцев - граждане Конго и Камеруна... В апреле их было 752, всего в этом году 4 054", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Как сообщалось, за 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПОЛЬША, ГРАНИЦА, МИГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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