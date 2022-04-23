В Польшу из Беларуси в этом году пытались попасть более 4 тыс. нелегальных мигрантов - польская Погранслужба

Свыше 4 тыс. нелегальных мигрантов с начала 2022 года пытались попасть в Польшу с территории Беларуси, сообщили в польской Погранслужбе в субботу.
"22 апреля на территорию Польши из Беларуси пытались нелегально попасть 20 иностранцев - граждане Конго и Камеруна... В апреле их было 752, всего в этом году 4 054", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.
Как сообщалось, за 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.
Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.
Гутерриш рассчитывает обсудить с Путиным пути мирного решения украинского кризиса, заявляют в ООН
Баку и Рига обсудили сотрудничество в двустороннем и многостороннем формате
ЕС привержен поддержке армяно-азербайджанского диалога - Мишель
Российских нефтяников обязали увеличить процент топлива, продаваемого на бирже
Заявка на транзит газа через Украину снизилась до минимума с середины февраля
Польская PGNIG снизила продажи газа на Украине в I квартале почти втрое
В РФ за сутки COVID-19 заболели 8,8 тыс. человек
В Каспийском море произошло землетрясение
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 508,5 млн - университет Хопкинса
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell
Команда SPE BHOS будет представлять Азербайджан в США
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ