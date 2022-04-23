Российских нефтяников обязали увеличить процент топлива, продаваемого на бирже

Нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах, соответствующее постановление подписал премьер России Михаил Мишустин, решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса, сообщает в субботу сайт правительства РФ.
"Изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% от общего объёма производства. В отношении дизеля - с 7,5% до 8,5%", - говорится в сообщении.
"Продажа части топлива, производимого российскими нефтяниками на бирже, позволяет независимым автозаправочным станциям покупать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок", - отмечается в нем.
Новое постановление правительства позволит повысить гарантированный объём предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях. Документ вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.
Подписанным документом вносятся изменения в постановление правительства от 29 апреля 2021 года, сообщается на сайте.
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