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Дальнее зарубежье 23.04.2022 12:00

МКС проведет в субботу внеплановый маневр уклонения от космического мусора

Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" будут включены в субботу днем для проведения манёвра уклонения Международной космической станции (МКС) от объекта космического мусора, сообщили в "Роскосмосе".

"Роскосмос обеспечит уклонение МКС от космического мусора. Двигатели корабля "Прогресс МС-18" будут включены в 16:25 мск и придадут станции импульс 1 м/с, что позволит увеличить её высоту на 1,8 км", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что после проведения корректирующего манёвра минимальная высота станции составит 413,91 км, максимальная - 437,54 км.

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Тэги: РОССИЯ, МКС, МАНЕВР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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