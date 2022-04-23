МКС проведет в субботу внеплановый маневр уклонения от космического мусора

Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" будут включены в субботу днем для проведения манёвра уклонения Международной космической станции (МКС) от объекта космического мусора, сообщили в "Роскосмосе". "Роскосмос обеспечит уклонение МКС от космического мусора. Двигатели корабля "Прогресс МС-18" будут включены в 16:25 мск и придадут станции импульс 1 м/с, что позволит увеличить её высоту на 1,8 км", - говорится в сообщении госкорпорации. Отмечается, что после проведения корректирующего манёвра минимальная высота станции составит 413,91 км, максимальная - 437,54 км.

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