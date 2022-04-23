Один человек стал жертвой землетрясения в Боснии и Герцеговине

Сильное землетрясение произошло в ночь на субботу неподалеку от города Мостар в Боснии и Герцеговине, за ним последовало не менее 30 толчков, сообщила телерадиокомпания республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).

По ее данным, сила самого мощного толчка оценивалась в 4,4 балла по шкале Рихтера. Одна женщина скончалась в больнице от полученных травм. Из некоторых районов сообщают о серьезном материальном ущербе. Толчки ощущались в соседних странах - Хорватии и Словении.