В РФ за сутки COVID-19 заболели 8,8 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 829 случаев, госпитализированы за сутки 2 тыс. 682 человека, скончался 171 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 23 апреля в РФ выявлено 8 829 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 682 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,8%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 171 человек, накануне штаб сообщал о 195 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 9 тыс. 001 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 172.

"Выздоровели за сутки 13 030 человек, или на 3,3% меньше по сравнению с 22 апреля", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 128 тыс. 691 случай заражения коронавирусной инфекцией, 374 тыс. 734 умерших и 17 млн 464 тыс. 120 выписанных.