В Шуше ведется строительство семи жилмассивов

В Шуше, освобожденной в ходе Второй Карабахской войны, ведется строительство семь жилых массивов. Об этом в субботу на церемонии закрытия V Съезда азербайджанцев мира в Шуше заявил председатель правления управления государственного заповедника города Мафтун Аббасов.
«В Шуше продолжается строительство семи жилых массивов, мечетей и других объектов», - приводят его слова азербайджанские СМИ.
V Съезд азербайджанцев мира - Съезд Победы проходил с 22 по 23 апреля в Шуше. В его работе принимали участие более 400 представителей диаспоры и гостей из 65 стран.
I Съезд азербайджанцев мира состоялся в 2001 году, II съезд - в 2006 году, III съезд - в 2011, а IV съезд - в 2016 году.
Р.Керимов
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