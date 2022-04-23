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23.04.2022 13:07

В Шуше ведется строительство семи жилмассивов

В Шуше, освобожденной в ходе Второй Карабахской войны, ведется строительство семь жилых массивов. Об этом в субботу на церемонии закрытия V Съезда азербайджанцев мира в Шуше заявил председатель правления управления государственного заповедника города Мафтун Аббасов.

«В Шуше продолжается строительство семи жилых массивов, мечетей и других объектов», - приводят его слова азербайджанские СМИ.

V Съезд азербайджанцев мира - Съезд Победы проходил с 22 по 23 апреля в Шуше. В его работе принимали участие более 400 представителей диаспоры и гостей из 65 стран.

I Съезд азербайджанцев мира состоялся в 2001 году, II съезд - в 2006 году, III съезд - в 2011, а IV съезд - в 2016 году.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ШУША, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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